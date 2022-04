Je m'appelle Marc Fernandes, j'ai 24 ans, et je suis actuellement en 3ème année à l'ICAN, Institut de Création et Animation Numériques à Paris, où je prépare un Bachelor en Game Design.



Je recherche activement l’entreprise qui me permettra d’effectuer un stage en rapport avec mes études, de 3 mois cet été 2014 en Île-de-France, afin d'approfondir mes connaissances en game design, en graphisme 2D/3D, ou en programmation C#.



Je suis un grand passionné de jeux vidéo, aussi bien en tant que joueur qu'en temps que concepteur, depuis que j'ai l'âge de me servir d'un clavier d'ordinateur, sur lequel je jouais à des FPS, platformers, ou encore m'amusais à créer mes propres jeux via des logiciels comme RPG Maker.

Aujourd'hui j'essaye de jouer un peu à toutes sortes de jeux vidéo pour élargir ma culture vidéolutique, et programme des jeux grâce à Unity 3D pour mettre en forme mes idées ou pour tester des mécaniques de gameplay.

​

Cette grande passion m'a alors poussé, après un bac S, à intégrer l'ICAN qui propose une formation très polyvalente, enseignant un peu toutes les compétences requises, liées à chacun des pôles qu'on peut rencontrer dans une entreprise qui conçoit des jeux vidéo.

Depuis que j'ai eu connaissance de tous ces outils liés à la conception de jeux vidéo, je m'intéresse aussi bien à la 2D, la 3D, le sound design, la scénarisation, qu'au game design, level design, ou encore la programmation, même si la plupart des projets étudiants sur lesquels j'ai travaillé m'ont surtout amené à travailler en temps que graphiste 2D et programmeur.



Vous pouvez me contacter par téléphone au 06.58.68.27.53, ou par e-mail :

marc.fernandes95@gmail.com



Portfolio : http://marcfernandes95.wix.com/portfolio



Mes compétences :

3Ds Max

Adobe Flash

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

ActionScript 3.0

Unity3D (C#)