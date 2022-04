Marc FILIU

Diplôme d'Architecte d.p.l.g. de l’Ecole d'Architecture de Versailles (1980)

Formation continue ENPC : Renouvellement urbain



Depuis janvier 2004 : Fondateur et gérant majoritaire de la SARL ATHANOR : Urbanisme Conseil, Stratégie de développement Urbain, Assistance Maîtrise d’Ouvrage. ATHANOR a été modifiée en société d'architecture en 2012.



Depuis décembre 2007 : Associé d’ATHANOR Calédonie (Filiale d’ATHANOR Lyon), agence d’architecture et d’urbanisme à Nouméa



De 2002 à 2010 : Président de l’Association CORAIL, Co-développement Rhône Alpes International.

Association oeuvrant au développement économique durable dans le cadre de la coopération décentralisée (Liban, Maroc, Algérie).



1999 - 2003 : Chargé d’affaires à la SERL (Société d’Equipement du Rhône et de Lyon).



1995 - 2002 : Membre du conseil d’administration de SEMTERH : SEM de l’EPTB TERRITOIRE RHONE (13 départements).



1996 - 1998 : consultant indépendant (D.A.Conseil), administrateur et conseiller technique de SEMTERH (ex-S.E.M.I.R.S).



1994 - 1996 : associé de ECTA Consultants: Urbanisme, Aménagement, Conseil auprès des collectivités locales.



1991 - 2011 : fondateur-associé de URBATEC SARL - BP 11313 NIAMEY, NIGER, Architecture, Urbanisme, Ingénierie.



1988 - 1995 : fondateur-associé de ALIAS ARCHITECTES, sarl d’architecture à Lyon.



1982 - 1987 : chef de projet puis chef d’agence - Kalt Pouradier-Duteil Vignal - à PARIS et à NIAMEY, NIGER



1981 – 1982 : Chargé de mission adjoint à la Cellule d’Urbanisme de Yaoundé , Cameroun. Responsable de la programmation des grands équipements dans le cadre des études du SDAU.



Mes compétences :

Urbanisme

Philosophie

Architecture