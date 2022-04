Marc FILLATRE

ACTIVITES CLINIQUES

Responsable de l'Unité d'Hospitalisation des adolescents au CHU de Tours

Responsable de l'activité de thérapie familiale à la Clinique Psychiatrique Universitaire.

Président du réseau départemental de prévention du suicide (V.I.E.S.37)

Animateur de la cellule d'aide aux étudiants en difficulté à la Faculté de Médecine de Tours



ENSEIGNEMENTS

Principaux lieux d'intervention

Faculté de Médecine de Tours :

Psychiatrie : Formation initiale des étudiants en médecine et formation des DES de Psychiatrie.

Sciences humaines et sociales .

Formation Médicale Continue (médecins généralistes, psychiatres, pédiatres, médecins scolaires et médecins-conseil).

Département de Psychologie - Université François-Rabelais (M2 de clinique et de pathologie)

Institut de formation en soins infirmier (CHU et Croix-Rouge)

DIU "Médecine et Santé de l'Adolescent" (Membre du bureau pédagogique depuis sa création et enseignant)

DU “ Adolescence : conduites à risques et passages à l'acte ” - Université de Tours (Membre du bureau pédagogique depuis sa création et enseignant)

Éducation Nationale (notamment : intervenant pour la formation des nouveaux chefs d'établissement)



ENSEIGNEMENTS

Principaux thèmes d'enseignement

Thérapie familiale

Psychologie Médicale

Adolescence

Troubles du comportement alimentaire

Suicide



THÉMATIQUES DE RECHERCHE

Conduites suicidaires de l'adolescent.

Troubles du comportement alimentaire.

Troubles dépressifs de l'adolescent.



SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES



Membre titulaire de la Société Européenne de Thérapie Familiale (EFTA)

Membre titulaire de la Société Française de Thérapie Familiale (SFTF)

Membre titulaire de la Société Française pour la Santé de l'Adolescent (SFSA)

Vice Président de l'Union Nationale de Prévention du Suicide (UNPS)

Référent régional (Région Centre) du Groupe d’Étude et de Prévention du Suicide (GEPS)





Mes compétences :

Enseignement

Médecine

Prévention

Psychiatrie

Psychologie

Therapie familiale