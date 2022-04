Marc FLEURY

Ingénieur Exploitation et Automatisme au sein du Service Exploitation et Maintenance de l'entreprise Urbasolar.



Mes expériences au sein de cette entreprise m'ont amené à :



- Étude de l'automatisation d'un parc photovoltaïque HTA et BT

- Développement d'Automates Programmables Industriels

- Acquisition et traitement de données de production et météorologiques : WebdynSun, WebBox, WebLog, Solar-Log, stations météorologiques, ...

- Développement d'un outil de Supervision en langages WEBs : PHP, JavaScript, CSS, Ajax

- Intégration de nouvelles fonctionnalités : serveur SMS, Télé-Info Client par RTC, ...

- Programmation et installation de datalogger



Mes compétences :

JavaScript

PHP 5

JQuery

Ajax

Energies renouvelables

HTML 5

CSS 3

Environnement

Labview

Automatisme

Photovoltaïque

Développement web

Adaptabilité

Télécommunications

Communication

Développement durable

Réseau

SQL