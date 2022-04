Marc FLOMONT

En parallèle de la direction du service RH/Paie, j'ai en charge pour le Groupe PRODWARE, le recrutement de collaborateurs pour nos différents Pôles métiers.



Prodware Editeur/intégrateur/hébergeur de solutions de gestion auprès des PME et MGE réalise un CA de plus de 180 Millions d'Euros dans ses 20 agences Prodware en France et ses 10 filiales à l'étranger pour un effectif de 1700 collaborateurs en EMEA. Nous sommes partenaire privilégié des plus grands éditeurs ERP et constructeurs IT (Sage, Microsoft, IBM, HP...).

Je recherche particulièrement des profils consultants fonctionnels, chefs de projets, Directeurs de projet, développeurs pour les différentes solutions déployées par le groupe :



- Microsoft Dynamics Ax 2012, Nav, MS CRM

- Sage 100 - 1000 - X3

- Infrastructure

- Ingénierie et Développement (.net, C#, SharePoint, C++...)

- Commercial



Je suis particulièrement à l'écoute et disponible pour apporter de l'information quand aux possibilités d'intégration dans notre Groupe



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Audit

Internal Recruitment

Human Resources

Site Management