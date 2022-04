Journaliste professionnel depuis 1980, actif en presse écrite et en radio, j'ai acquis une expérience enviable dans le domaine de la communication. Elle est aujourd'hui à votre service. Mon slogan: apprendre, savoir et faire savoir.

J'ai eu l'occasion d'appréhender et d'étudier en profondeur quantité de sujets de société. Avec une prédilection pour tout ce qui touche au bien-être, à la qualité de vie et à l'épanouissement de chacun.

Je suis contactable en permanence au:

+32(0)477/73.08.09.

marc.focart@laposte.net

marc.focart@skynet.be



Mes compétences :

Communication

Radio

Journalisme

Médias

Presse