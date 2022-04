Marc FONTALIRANT

Aprés l obtention de mes diplomes, j'ai intégrés de grosses entreprises et mis mes compétences aux services de la technique, dans le domaine de la sureté électronique. J' ai évolué régulièrement dans ce milieu chez Nomos puis ADT France.

J'ai intégré depuis 2012 la Sté Desautel, N°2 de la sécurité incendie en France.

J'ai pris la responsabilité du département désenfumage en IDF. Mes compétence commerciales associées à mes compétences techniques me permettent de performer dans ce métier.



Cette dernière expérience m'a permis de découvrir un nouvel Univers : La Sécurité Incendie. Je me suis donc tout naturellement orienté vers le Leader de la Sécurité Incendie en France : Le Groupe UTC Fire & Sécurity, intégrant entre autre Sicli, Cofisec et Chubb.

Je suis actuellement chez Chubb en tant qu'Ingénieur d'Affaires au sein du service Réalisation ou je m'épanouie complètement.



Mes compétences :

Commercial

Compétences Techniques

Contrôle d'accès

Courage managérial

Désenfumage

Détection Intrusion

Fédérer

Leader

Leader ship

Microsoft accès

Rigueur

Sens des responsabilités

Vidéosurveillance