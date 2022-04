Madame, Monsieur





Vous recherchez du personnel expérimenté, je vous propose mes services et compétences commerciales.



22 années dans le secteur de la vente, la réalisation de projet, le suivi clientèle m’ont permis d’acquérir le sens du travail en équipe ainsi, qu’une forte capacité d’adaptation aux produits commercialisés.



Privilégiant la qualité des produits et la relation client, j’exerce dans le souci de faire évoluer la gamme produit, en termes de technicité, prix et, volonté d’offrir un service après-vente irréprochable.



Mobile et disponible, un tempérament de conquête, je souhaite rejoindre votre entreprise en mettant à profit : mon dynamisme, ma force de conviction, mes compétences, mes qualités de contact, d’écoute, d’organisation, de rigueur, de ténacité, de persévérance, mon ambition, ma capacité de travail et, ma disponibilité.



Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature sur lecture de mon C.V.



C’est avec plaisir que je vous exposerai l’ensemble de mes motivations à l’occasion d’un prochain rendez-vous.



Dans l’attente de vous rencontrer ;

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.





Marc FRAYSSE















Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation