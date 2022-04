Marc FREDERIC

Spécialiste du réengineerig des systèmes d'information, j'interviens plus particulièrement en Maintenance, SAV et Logistique.

J'installe SAP, en particulier les modules SAP-PM et CS dont je peux auditer l'implémentation et préconiser des améliorations. Je peux également former vos équipes.

J'ai développé une méthode pour atteindre l'excellence en maintenance par l'amélioration du système d'information.

Vous pouvez consulter à ce propos mon ouvrage: Comment installer une GMAO - DUNOD.



Mes compétences :

SAP PM

SAP MM

SAP CO

SAP

SAP IS CS

SAP SD

SAP FI

SAP ECC

SAP PP

SAP QM

SAP PS

SAP CO PA

SAP WM

SAP LE

SAP R/3

SAP 3.1i

SAP 3.1h

Audit

référentiel Maintenance

la maintenance

helpdesk

SAP-FI- Reporting

SAP V4.6

SAP V4

SAP Netweaver > SAP BW

SAP LES

SAP IS RE

SAP IS AM

SAP HR PA

SAP HR

Maximo

International Financial Reporting

Business Process Management

Benchmarking Maintenance

Benchmarking

ASAP methodology

GMAO