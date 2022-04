Marc Frédéric GOMEZ

J’interviens comme Directeur de projet et référent PCI DSS.



Mon positionnement se décompose en 3 axes



. Expertise SSI

. Expertise PCI DSS

. Gestion de projet Transverse MOE-MOA (Infrastructure, Sécurité)

. Ecriture Guides de durcissement Open Source



Sur les trois domaines de compétences suivants :



. La sécurité des systèmes d'information et le standard PCI DSS

. Open Source

. Infrastructure



MES DOMAINES D’INTERVENTIONS



. Cybercriminalité en entreprise dans le domaine Financier

. Gestion de crise

. Mise en conformité PCI DSS

. Management d’équipes IT.

. Fortes compétences en Infrastructures (En particulier dans les DataCenters).

. Maitrise des architectures réseaux (IP, SNA…).

. Forte capacité d’adaptation pour le travail à l’International.

. Aptitude à la direction de projets stratégiques.

. Capacité à traiter des problèmes techniques sensibles (situation de crise, plan de redémarrage, engagement budgétaires sur des projets opérationnels).

. Qualités d’organisations.

. Propension à l’innovation (Conception et commercialisation de nouveaux produits).

. Maîtrise du risque.

. Parfaite appréhension des systèmes d’informations Open Source.



Mes compétences :

Gestion de projets

Expert technique Nagios

Expert technique Linux

Expert technique DataCenter

Citrix

Consulting

Expert PCI DSS

Direction de projet Infrastructure

Expert Supervision Open Source

Migration de SI vers offre PAAS/SAAS/IAAS

Itil

Nagios

Zabbix

Audit

Datacenter

Supervision

VMware

Linux

Open Source

PCI DSS

Linux Redhat