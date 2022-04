Marc FRENOY

Parcours professionnel:



Secteur: distribution spécialisée (produits arts graphiques, infographiques, contrôle de couleurs, présentation, encadrement, papeterie et beaux-arts).

Cibles: clientèle professionnelle (agence de communication, service communication/marketing d'annonceurs, écoles d'Arts)



Fiducial Office Stores (une enseigne de la société Fiducial Office Solutions)

- 2004/2012: responsable commercial articles de dessin technique, papeterie et mobilier(développement commercial, achats, marketing, partenariat)



Groupe Artacréa (ex Graphigro/Rougié & Plé)

- 1994/1998: attaché commercial région Rhône-Alpes

- 1999/2003: chef des ventes France (équipe de 10 commerciaux)



Domaine de compétence: "solution clef en main" dans le domaine de la communication et du marketing (matériel technique, prestations d'impression ou de fabrication spéciale, conseil pour trouver le bon interlocuteur du secteur)



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Convaincre

Ecoute

Rigueur