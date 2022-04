Marc FUNKLEDER

Diplômé de Sciences-Po section Relations Internationales et d’un DESS de management franco-japonais, j’ai débuté ma carrière comme Manager base de données et responsable des prix chez Carrefour au Japon. Durant ces trois années passées au sein du groupe Carrefour, j’ai acquis une connaissance approfondie du métier de la distribution mais aussi une spécialisation dans la gestion de données et le reporting.



Mes diverses expériences aux Japon et aux Etat-Unis ne m’ont pas seulement amené à gérer d’importantes bases de données et à assurer leur contrôle qualité, mais m’ont aussi permis de développer de réelles compétences dans la présentation, l’organisation de meeting, l’écriture de procédures et la formation dans un environnement multiculturel. Mon diplôme en gestion de projet de l’université de Washington m’a donné le cadre méthodologique indispensable, qui, combiné à mes capacités linguistiques, mon goût pour le voyage et la découverte d’autres cultures, font de moi le candidat idéal pour mener des projets de dimension internationale.



Mes compétences :

Project management

Reporting

Data Analysis

Access

Excel

Pricing

Distribution

USA

Japon

Gestion de projet

Base de données

Qlikview

Business Intelligence

Web analytics

Google analytics

Informatique décisionnelle

SQL