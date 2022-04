Marc FURBERG

Première application publiée sur l' AppleStore : Réviser et apprendre les verbes irréguliers en anglais sous la forme d'exercices ludiques.



iGoWentGone : https://itunes.apple.com/fr/app/igowentgone/id569650602





Vous avez besoin de les revoir, ou vos enfants entrent au collège et ont besoin de les apprendre, alors plus d'hésitation cette application est faite pour vous, pour eux !





Mes compétences :

sage X3

Développeur centura