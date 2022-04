Marc GABRIEL

Géographe technicien en SIG, j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années dans le domaine de la gestion des Aires Protégées. Depuis août 2013, je me suis élancé dans la photographie professionnelle. Free lance et travaillant en collaboration avec PHOTORAMA (représentant FUJIFILM à Madagascar) j'ai pu fonder un Studio de photographie professionnelle équipé d'une machine Mini Lab Frontier Fuji Film LP 350 à Mananara Nord.





Mes compétences :

Cartographie SIG

Photographie professionnelle

Adobe Photoshop