Marc GALIANO

Après de longues expériences à l'international, je travaille actuellement à Paris, dans le cadre d'un projet stratégique pour l'optimisation des processus métier.

Auparavant à Alger, au sein de la Société des Eaux et de l'Assainissement d'ALger (SEAAL). j'y ai mis à profit mes compétences organisationnelles et managériales acquises lors mes passages dans différents pays afin d'optimiser l'exploitation des services de l'assainissement d'Alger.

Le contrat d'Alger était une nouveauté pour moi car il accorde une grande importance au transfert de Savoir Faire. C'était l'occasion pour moi de transmettre mes compétences techniques tant en assainissement qu'en eau potable.

Ce type de contrat fait aujourd'hui ses preuves et servira probablement de modèle pour d'autres pays dans le monde.



Mes compétences :

Eau potable

Travaux publics

Coordination de travaux

Réseau

Management

Optimisation des process

Eau et assainissement

Organisation du travail