Marc GALICHETTE

Je me prénomme marc j'ai 35 ans je suis metissed'origine je vie en alsace plus précisément a colmar



Depuis quelques jours je suis sur le net, j'aimerais bien bien agrandit mon cercle de recherche .je ne fume pas, ne bois de l’alcool que très modérément aux occasions et j’apprécie très peu les sorties en boite. Sans prétention je pense pouvoir dire que je suis quelqu’un d’honnête d’intègre qui ne ment pas sur sont profil. Mes défauts ! Certainement à la hauteur de mes qualités. Je me suis inscrit sur le site pour trouver dans un premier temps une rencontre respectueuse base sur la confiance et la joie