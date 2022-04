Marc GALOYER

Développeur et créatif depuis une dizaine d’années et indépendant depuis 7 ans, je suis admiratif face à l’avancée technologique fulgurante et innovante d'Internet. En quête perpétuelle de savoirs, je développe un intérêt marqué aux divers langages de développement et aux différentes solutions pour une optimisation maximale des projets réalisés.



Références clients:

---

Uzik, Digitas, Publicis, Sennse, Lagardère, Visual Link, ID-Shop, Soleil Noir, Freetouch, Possibo, Le Caméléon, Vaudoo, Mazarine Digital, Bouygues, Seureca / Véolia, Arsenic / Same player





Références projets / marques:

---

Ruinart, Yves St Laurent, ARP, SND / M6, Chanel, Volvo, Nina Ricci, Boucheron, Printemps, Chupa chups, Saunier Duval, Ratz, Oui-Oui, Sagem Wireless, Codir, Areas, Sony, Universal Mobile, Orange, HP, Puma, Adidas, Dior, Moet Hennessy, Dom Pérignon, Cetelem, BNP Paribas, Sofinco, Nespresso, Cadbury, Caisse d’epargne, Pathe, Charlotte Aux Fraises, Bouygues BBox, John Galiano, Renault, Isabella Rossellini, France ô



Spécialités:

---

Programmation orienté objet, design pattern, Flash/as3, 3D (via away3D), php, zend framework, intégration photoshop / html5 / css3



Compétences:

---

Maitrise de la conception objet et des design patterns

Développement objet en actionscript3 sous Eclipse

Développement 3D via Papervision

Maitrise des liens profonds et du référencement sous Flash



Logiciels:

---

Eclipse, Photoshop, After-Effect, Premiere, Final Cut



Mes compétences :

Actionscript

Javascript

Sass

Javascript avec JQuery

CSS 3

Zend framework

Drupal

Wordpress

Html 5

Photoshop

After effects

PHP

Serveur Unix

Flash

Web

AIR

Internet