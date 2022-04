Marc GALTIER

Riche d'une expérience de plus de 15 ans en tant que cadre dirigeant, j'accompagne aujourd'hui les patrons des TPE / PME (0 à 19 salariés) dans la résolution de leurs problèmes au quotidien et la croissance de leur entreprise.



Membre du réseau Rivalis (332 Conseillers et 11 900 utilisateurs), je m'appuie sur la méthode de Pilotage d'Entreprise développée depuis 1994. Grâce à un accompagnement mensuel et une analyse pointue de la société, je suis en mesure de vous donner les moyens de répondre à 6 questions essentielles :



- Où en est mon entreprise ?

- Quel sera mon résultat en fin d'exercice ?

- Suis-je rentable ?

- Mes factures sont-elles payées ?

- Puis-je investir ?

- Puis-je embaucher ?



Artisans, commerçants, professions libérales..., je peux vous apporter des solutions.

Chaque accompagnement est personnalisé suivant les thématiques abordées et l’environnement de la société.



Pour les entreprises plus importantes, mon expérience en tant que dirigeant et conseil en management de projet permet de vous proposer un accompagnement sur les thématiques :



- La stratégie de l’Entreprise

- Mise en place des processus de l’Entreprise

- Le management de projet et de ressources

- Le développement commercial



Mes compétences :

GESTION: Créer et développer le centre de profit,

DEVELOPPEMENT: Manager des projets (10 ans dans le

COMMERCIAL: Définir et décliner la stratégie comme