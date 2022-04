Marc GANILSY est diplômé de la faculté de droit de Paris I et a obtenu un DEA de droit des affaires. Il a été également assistant au CRDP (Centre de Recherches en Droit Privé)



Après avoir débuté dans plusieurs petites structures généralistes, Maître Ganilsy a intégré un cabinet international de droit affaires à Paris puis à Londres.



Parallèlement à son activité d’avocat, Maître GANILSY a été chargé de cours à l’Université Paris V en droit civil et est actuellement chargé d’enseignement en Internet juridique à l’EFB (École de Formation du Barreau de Paris). Il participe également à des séminaires (Web Commerce 2001, Electronic Business Days, Rencontres de l’APP) et a publié des articles dans la presse (Les Échos), les revues juridiques générales (la Gazette du Palais, les Annonces de Seine) et spécialisées (E-business, la Revue fiduciaire informatique).



Maître GANILSY est membre de plusieurs associations professionnelles.



Actuellement, Maître GANILSY partage son temps entre une collaboration dans un cabinet d’avocats d’affaires et le développement de sa clientèle personnelle.



Maître GANILSY assure un suivi quotidien et personnalisé de son site Internet.



Conscient des attentes de ses clients, Maître GANILSY offre à ses clients, une disponibilité et une rigueur.



