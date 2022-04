Marc GARÇON

Fort d'une expérience de 16 années dans le secteur des industries graphiques avec un cursus de formation exclusivement réalisé en alternance, mes capacités d'adaptation et mon sens du relationnel feront la différence.

Ayant évolué pendant huit années au sein d'une imprimerie dotée d'une agence de communication, je sais être à l'écoute des clients, me montrer fort de proposition pour les conseiller et les accompagner, en fonction de leurs besoins.

Je suis disponible dès à présent pour un poste de commercial.