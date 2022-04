Marc GARCZYNSKI

Solide expérience en contrôle de gestion de la région Alsace Vosges (9 magasins)

Contrôle, analyse et validation l’ensemble des cycles comptables dans

le respect des normes comptables et fiscales = > Animation des gestionnaires administratifs et financiers

Emission des états définitifs dans les délais (compte D’EXPLOITATION MAGASIN)

Mise en place d’outil informatique pour le pilotage de l’exploitation des magasins et d’outils pour les besoins du service

Support technique aux opérationnels (directeurs de magasins) sur le travail budgétaire

Mise en place et suivi de tableaux de bord pour les activités opérationnelles

Élaboration du budget des activités opérationnelles

Participation aux projets d’entreprise dans l’amélioration et la simplification des outils

Rédaction de procédures et mise à jour



Mes compétences :

SAP

Reporting

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Comptabilité

Business Objects

Budgétisation