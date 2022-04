Directeur marketing et communication - En charge des relations publiques. Assurances construction, aviation, Dommages, Cautions...

Développement de l'image et de la notoriété du groupe. Réseaux nationaux, encarts publicitaires, partenariats sportifs avec visibilité télévisuelle.

Etude et mise en place des salons spécialisés.

Etude des budgets com et marketing.