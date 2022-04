Je suis marc , je vie en France as Caen je suis célibataire depuis 2 ans Sans enfants.

je travail as mandataire automobile se qui fait que je voyages beaucoup, et je recherche une femme avec qui je pourrais refait ma vie.

une femme femme sincère ,compréhensive,gentils, qui ses fait de la cuisine.merci pour votre compréhension as tout as l'heure.