Marc GAUBERT

* * * * * * CONSULTANT * * * * * *



Depuis 2005 Fondateur et Gérant de MAG Consultants, dont le rôle est de recenser et d’analyser vos besoins à n’importe quelle étape de votre projet, pour vous apporter l'assistance, le conseil, la maitrise d'ouvrage, la fomation et la solution la plus adéquate et pertinente possible dans le domaine des Télécoms, VoIP, ToIP, Centrex, VPN, Réseaux d'Entreprise, Visioconférence, Multimédia, Centres d'Appels ou de Contacts, Gestion de flotte, Vidéosurveillance, Salles de réunions, Domotique d'Entreprise...



L’apparition de nouvelles technologies et la convergence des réseaux voix et données, impliquent une réflexion et une redéfinition des priorités de votre Entreprise,





* * * * * * DIRECTEUR RESEAU * * * * * *



2003 - 2004 Grossiste Audio-visuel – Filiale du Groupe Qualis



- Déploiement de l’activité Visioconférence auprès d’un réseau de plus de 400 Distributeurs,



- Mise en place d’outils d’analyse de besoins, de sélection de modèles, de calculs automatiques de devis, d’argumentaires, de comparatifs techniques,



- Conception d’un kit de formation intégrant les argumentaires commerciaux, le concept fonctionnel, la présentation des réseaux de communication disponibles, l’environnement opérationel,



- Mise en œuvre des moyens proposés chez les clients, accompagnement de Commerciaux, animation de visioconférences,



- Marketing commercial pour la réalisation de supports WEB, e.mailing, campagnes publicitaires.





* * * * * * DIRECTEUR COMMERCIAL & MARKETING France



1996 - 2002 Constructeur de Ponts d'Audio et Visioconférence



- Etude et analyse des stratégies commerciales, mise en place de moyens, de plans d’action et d’argumentaires, conception et réalisation d’outils et supports de vente.



- Suivi de la politique commerciale, création et gestion de la base de données commerciales, développement d’applications spécifiques.



- Présentation et vente aux Distributeurs et Grands Comptes des systèmes de Communication de Groupes en Audio et Visioconférence.



- Animation, formation et soutien des forces de vente Distributeurs.





* * * * * * DIRECTEUR COMMERCIAL – Ile de France * * * * * *



Constructeur de PABX et systèmes de Sécurité



1994 - 1996

- Création du Service Diversification : réseaux locaux, informatique, sécurité électronique, sonorisation, interphonie, télédistribution...



1987 - 1994

- Encadrement, animation, formation et recrutement d’équipes de 10 à 20 collaborateurs, composées d’ingénieurs commerciaux, d’attachés commerciaux, de téléprospecteurs et d’assistantes.



- Secteurs Paris, Ile de France et Rhône Alpes.



- Systèmes de télécommunication de 10 à 1000 terminaux en « vente directe » aux entreprises, administrations, industries, hôtelleries, PME, PMI etc.



Mes compétences :

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

CENTRES DE CONTACTS

Conseil

Consultant

Domotique

Formation

Gestion de flotte

Maîtrise d'ouvrage

Multimedia

Telecom

Telepresence

ToIP

Vidéosurveillance

Visioconférence

VoIP

VPN