Marc GAUTHIER

Je suis artiste peintre Je peins uniquement que des œuvres comportant des oiseaux.

Je fais aussi de la calligraphie. Les étapes de ma carrière sont sur le lien suivant :

http://owendoo.wix.com/teo-legoth

Je suis passé de l'huile d'art à quelque chose de plus naïf et même enfantin : la gouache. La gouache n'aguiche pas l’œil et son teint mat peut paraître peu reluisant, mais elle peut faire des merveilles !

Je cherche à créer des œuvres d'art avec du matériel pour enfants de quatre ans.

Je vais tâcher de mettre ces œuvres en ligne.