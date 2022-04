Marc GENCEY

Bonjour,

J'ai travaillé un peu plus de 20 ans dans le contrôle et la qualité en milieu industriel avec à chaque fois des projets à mettre en place.

(Secteurs d'activités: armement, équipement de manutention, alimentaire, tonnellerie).

J'ai aussi une expérience d'acheteur et créateur d'entreprise.



Aujourd'hui je suis en recherche d'emploi et mon souhait est de retrouver une entreprise me proposant un projet dans l'un de ces 3 domaines.