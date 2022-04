Marc GENTILLEAU

Actuellement responsable régie du service technique et responsable "courant faible" dans un service interentreprises de santé au travail, je participe à la coordination de chantiers de création et de maintenance techniques de centres médicaux et sociaux.



J'aimerai évoluer vers un poste de responsable technique tous corps d'état, mon expérience personnelle et professionnelle m'ont permis d'aborder les différents aspects de la conception et la coordination de chantiers neufs ou de maintenance.



Mes compétences :

Courant fort et faible

Coordination de travaux

Rédaction de cahier des charges

Conception d'installations courant faible

Programmation de PABX et d'Autocom

Conception de contrôles d'accès

Maintenance d'installations courant faible

Sonorisation

Assistance utilisateurs

Habilitation electrique B2V / BR / BC

Gestion du risque de l'amiante

Sauveteur secouriste du travail

Domotique

Chiffrage appels d'offres

Management d'équipe

Téléphonie IP

Responsable

Courant faible

Services généraux

VOIP TOIP