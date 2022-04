Marc GERMAIN

49 ans marié 3 enfants et dirigeant d'Iplus concept avec Cyril Perrin.



Structure spécifiquement dédiée aux développements de solutions de CAO basées sur le moteur Intellicad, officiant avec les majors françaises de la construction comme Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayolles et bien d'autres mais aussi dans tous les autres secteurs économiques tels que, l'agro-alimentaire (avec lactalis) et enfin toutes les PME et TPE ayant l'usage de données graphiques pour la création et l'échange de plans toujours au format DWG natif.



Plus récemment une création de société CAD Corporation en France et dans le courant de l'année 2013 en chine à Shanghai.



Nous co-développons et proposons aussi des solution de livraisons d'applications en streaming au travers de portails d'applications en liaisons avec les AD.



Enfin, plus récemment, nous avons développé aussi un solution de GED électronique rivalisant avec les majors du marché et déployé sur plus de 3500 utilisateurs avec un outil de levée de réserve sur tablette (IPAD et PC) en partenariat avec Vinci Construction France.



Mes compétences :

Autodidacte

Informatique