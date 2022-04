Marc GERNEZ

Commissaire aux comptes et Directeur-Associé de la société d'expertise comptable GECOFI.



Secteurs d’activité de la clientèle :

Attaché de presse;

Bâtiment;

Centre de vacances;

Conception et édition de logiciel;

Conseil en communication;

Conseil en développement local;

Conseil en ressources humaines;

Ecole de langues;

Edition de presse;

Fabrication d'emballages;

Garage automobile;

Holding;

Industrie mécanique, tôlerie, fonderie;

Négoce en matériel aéronautique;

Négoce en produits audio-vidéo;

Négoce et production de matériaux de construction;

Salle de spectacles;

Services annexes aux spectacles;

Web marketing