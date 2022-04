Marc GHARABAWI

J'ai commence ma vie professionnel a l'age de 19 ans, etant employe dans la compagnie d'aviation Air France. Huit ans apres j'ai change de compagnie pour travailler dans la compagnie aerienne Italienne ALITALIA. J'ai abouti a couvrir le poste de chef agence fret apres 10 ans d'experience. J'ai quitte la compagnie Alitalia pour me specialiser dans le domaine de transport international en travaillant comme directeur du secteur aerien dans la compagnie Savino del Bene. Enfin, Juillet dernier j'ai etablie ma propre compagnie MGL Cargo Sevices. On pratique tout sorte de transport international, par mer/air et terre pour l'import aussi bien que pour l'export de l'Egypte.