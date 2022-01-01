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Marc Ghislain KOUASSI

ABIDJAN

En résumé

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Entreprises

Pas d'entreprise renseignée

Formations

  • UNIVERSITE NATIONALE D'ABIDJAN (Abidjan)

    Abidjan 2005 - 2006 GESTION DES PROJETS

    LA FORMATION EST DE TRES BONNE QUALITE MAIS MANQUE DE PROMOTION

    CUFOP - DEMANDEZ AUX ANCIENS D'ŒUVRER POUR L'INSERTION DE LEURS AMIS

  • Université (Bouaké)

    Bouaké 1997 - 2003 SCIENCES DE GESTION

    ADIMIS POUR LE DESS DE MARKETING ET STRATEGIE DU CESAG

    JE SALUE TOUT LES ANCIENS ET JE LEURS DEMANDE DE SOUTENIR LEURS AMIS DANS LA QUÊTE UN EMPLOI ET DE STAGE;

Réseau

Pas de contact professionnel