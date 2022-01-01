Marc Ghislain KOUASSI

Entreprises
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Formations
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UNIVERSITE NATIONALE D'ABIDJAN (Abidjan)
Abidjan
2005 - 2006
GESTION DES PROJETS
LA FORMATION EST DE TRES BONNE QUALITE MAIS MANQUE DE PROMOTION
CUFOP - DEMANDEZ AUX ANCIENS D'ŒUVRER POUR L'INSERTION DE LEURS AMIS
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Université (Bouaké)
Bouaké
1997 - 2003
SCIENCES DE GESTION
ADIMIS POUR LE DESS DE MARKETING ET STRATEGIE DU CESAG
JE SALUE TOUT LES ANCIENS ET JE LEURS DEMANDE DE SOUTENIR LEURS AMIS DANS LA QUÊTE UN EMPLOI ET DE STAGE;
Réseau
Pas de contact professionnel