En mars 1989, je créais à Grenoble, ma première société de ce qui allait devenir le Groupe Com6 dans le domaine des services informatiques auprès des PME/PMI, Comptes Publics (CR, CG, CC, Mairie, l’Education, …) et des Grands Comptes.



En 27 ans, Com6 est devenu un Groupe d’envergure nationale avec 150 collaborateurs déployés autour de 4 directions régionales :

- Rhône-Alpes à Lyon,

- Provence Alpes Côte d’Azur à Aix-en-Provence,

- Ile de France à Paris,

- Sud-Ouest à Toulouse.



En 2014, Le Chiffre d’Affaires du Groupe Com6 s’élève à presque 32 M€.



Le Groupe Com6 bénéficie d’une expérience reconnue dans les domaines du Cloud Computing (un Datacenter Tier III localisé en Région Rhône-Alpes), de l’Audit et du Conseil, de la Sécurité Informatique, du Wifi, de l’Infogérance, de l’Infrastructure réseau, du Déploiement, de la Maintenance, du SAV, de la TOIP, du Cabling et des Technologies Web.



Le Groupe Com6 met à disposition, pour tous les projets, ses équipes expérimentées d’ingénieurs techniques et commerciaux, chefs de projets, développeurs, formateurs et câbleurs. Par nos implantations régionales nous proposons une très grande réactivité ainsi qu’un service de proximité.



Marc GILLES - P-DG / CEO



Mes compétences :

Finance

Informatique

Management