Madame, Monsieur,



J'ai développé une compétence commerciale très large grâce aux différents environnements de clientèle rencontrés, boutiques, grands magasins, PME/PMI, grands comptes, dans le domaine du textile mode, de l'informatique durant une vingtaine d'années et ce sur le grand Sud-Ouest et l'Andorre.

Je possède également de bonnes connaissances généralistes en bâtiment.

Ma détermination et mon professionnalisme m'ont permis de réaliser sur ces périodes des progressions significatives tant au niveau des implantations, que des référencements produits, mais également du développement du chiffre d'affaire et des partenariats réalisés.



Aujourd’hui, je suis en auto entreprise sur deux activités, la première autour de l’entretien maison et jardin, la deuxième étant liée à la création de luminaires dans un style de décoration industrielle.



Désireux d’un nouveau challenge, je souhaite mettre mes compétences au service d’une entreprise dynamique avec des valeurs structurelles et identitaires, pour défendre les atouts de vos produits et de votre société. Pour ces raisons, je suis persuadé que mon expérience commerciale et ma faculté d'adaptation contribueront au renforcement de vos équipes performantes. Basé à Pau 64 mais connaissant parfaitement la région sud-Ouest je peux m'adapter en terme d'attribution de secteur afin de développer au mieux votre présence sur le terrain.



Pour vous permettre de mieux cerner mon profil et envisager une future collaboration au sein de votre société, je me tiens à votre disposition pour tout entretien que vous jugerez nécessaire.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.









Marc GINIBRE