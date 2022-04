Madame / Monsieur,



Actuellement en poste à Malakoff Médéric Prévoyance, j'ai des compétences techniques en actuariat et en souscription santé et prévoyance, que je peux utiliser en anglais ou en français.

Je travaille en souscription depuis plus de 3 ans. Sans être en recherche de poste, je reste à l'écoute du marché pour toute offre intéressante.



Bien cordialement,



Marc Giraud



Mes compétences :

Anglais

Combativité

Diplomatie

Pédagogie

Relationnel

Technique