Agence réceptive de tourisme d affaire (DMC) en Argentine, basé à Buenos Aires, spécialisé dans l organisation de voyages Incentive, Séminaires, Conventions et Evenements.



Quelques évènements réalisés :

- Dîner pour 300 journalistes pour la finale de la Coupe Davis 2008

- Logement des équipes du Rally Dakar 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et programmes VIP pour le compte de ASO-VSO, en Argentine et au Chili

- ALLIANZ : 40 pax : May 2011

- CAP GEMINI : 100 pax : March 2011

- CITROEN : 9 groups of 30 pax each between November 2010 and March 2011

- NAPA CANADA: 2 Incentives groups of 380 participants each: February 2010

- CNP Assurances FRANCE: 2 Incentive groups of 40 participants each: December 2009

- GSK BELGIUM: Conference for 450 assistants in Buenos Aires: November 2009

- PFIZER FRANCE: 2 Incentives groups of 50 participants each: February 2009

- BNP Paris Bas for DAVIS CUP 2008: press event in Mar del Plata city for 300 assistants: November 2008

- SERVIER FRANCE laboratory: Annual conference in Uruguay: October 2008

- UNILEVER MEXICO: Incentive group of 160 participants: March 2008



Membres de :

- SITE

- MPI

- Convention Bureau Buenos Aires



www.argentinaencolores.com



marc.glatigny@argentinaencolores.com



SKYPE : marcargentina



Mes compétences :

Events & seminars

Meeting Industry

Incentive Trips

Incentive tourisme d'affaire

Meetings Incentives Congresses Exhibitions

Meeting voyage

Team Building