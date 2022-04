Bonjour,



je suis Marc Goncalves, j'ai 20 ans et j'habite actuellement à Reims.

Je suis designer graphique et web designer freelance.



Avant cela, j'ai étudié pendant 2 ans les arts graphiques et le multimédia au sein de l'institut Pixem à Reims.



Durant ces 2 années chez Pixem, j'ai eu la chance de travailler en tant que stagiaire chez

F+ Agency, ainsi que Blondie;

2 agences web parisiennes, des clients internationaux, des personnes formidables et des expériences enrichissantes.