Marc GONNET

Homme de marketing, de transformation digitale, de création puis de développement de nouvelles activités, j’ai toujours exercé mon métier au service d’intentions éditoriales ou artistiques.



Mon obsession est de comprendre le public, de m’en faire l’avocat. De l'inciter à écouter l'antenne ou à le faire entrer dans une salle de spectacle.



Mon métier est de rapprocher les créateurs et les spectateurs, en utilisant les outils les plus performants.



Jamais il n’a été possible de connaître aussi finement le public et de comprendre ses goûts et ses motivations. Jamais les spectacles n’ont autant été en situation de cibler précisément leur communication pour remplir la salle, à moindre coût, en en mesurant l’efficacité.



Connecter le public et les artistes, les salles, les producteurs et les vendeurs de billets, c’est le cœur de la plateforme digitale DELIGHT que nous construisons. Simple, intuitive, elle permet une communication intelligente en temps réel vers les spectateurs.



Experts en Big Data, nous collectons, mutualisons, croisons et enrichissons les données de chaque acteur du marché grâce aux algorithmes et aux outils de machine learning que nous développons au service de tous les professionnels du spectacle vivant.



Mes compétences :

Publicité

Web

Marketing

Management

Internet

Édition

Communication

Conseil

Stratégie digitale

Business development

Réseaux sociaux

Social media

Marketing digital

Marketing Communications

Publicité en ligne

Média numérique

Radio

Communication marketing