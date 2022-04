Marc GRENIER

De formation ingénieur agronome, j'ai exercé diverses responsabilités en Production, Qualité, Sécurité et Environnement dans de grandes entreprises de l'Agroalimentaires, telles que Coca-Cola, General Mills, Bonduelle, Nestlé et Roquette, sur des postes opérationnels, fonctionnels et stratégiques, multi-sites

Connaissance des marchés en B to C et en B to B, des standards alimentaires et pharmaceutiques.

Expertise en Management de la Sécurité des denrées alimentaires, Systèmes de Management (QHSSE), Règlementation, gestion de crise, outils et méthodes d'amélioration continue, des GMP's Pharma et Food. Connaissance des exigences relatives au secteur de l'alimentation animale.

Compétences de management matriciel en milieu international, connaissance de la culture Anglo-Saxonne, management d'équipes multiculturelles, gestion du changement, plan stratégique.



Mes compétences :

Management Transversal

Amélioration continue

Systèmes De Management

Management De Projets

Réglementation Alimentaire Et Pharmaceutique

Sécurité alimentaire

Culture internationale et Anglo-Saxone

Management d'équipes multiculturelles