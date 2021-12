Tout en vivant sur notre ferme de plus en plus autonome dans la Creuse, je développe des outils organiques pour TransMind International et donne du coaching et de la thérapie en ligne partout dans le monde et localement à la ferme.



While living on our increasingly autonomous farm in the Creuse, I develop Organic Tooling for TransMind International and give coaching and therapy online all over the world and locally at the farm.