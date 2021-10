Actuellement Metteur au point en production des moteurs civils chez Safran Aircraft Engines



Auparavant chef d'atelier et responsable pièces de détachées d'une concession multimarque, je m'occupais principalement de:



- Encadrement d'une équipe de techniciens.



Organisation et planification des interventions atelier (rendez-vous, devis, facturation)

Suivi de la formation de personnel

Resolution des pannes et problèmes aprés vente en liason avec le plateau technique du constructeur

Suivi des performances atelier: (productivité et rendement)

Gestion des fournitures et outillages d'atelier



- Gestion d'un magasin de pièces de rechange

Référencement, commandes et gestions des stocks



- Expertise carrosserie et technique



Suivi de la sous traitance et de l'expertise de la partie carrosserie

Expertises contradictoires techniques

Relations clientèles: (gestion litige, courriers)

Interlocuteur direct avec le consructeur



- Gestion des Garanties



Traitement codification et envoi des garanties

Gestion des correctifs

Mise en application et vérification des règles en cas d'audit.

Gestion des campagnes de rappels et de réopérations



Mes compétences :

Chef d'atelier

Responsable magasin

Expertise

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel