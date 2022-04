Marc GRUBER

Multilinguisme, mobilité, flexibilité:

J’ai travaillé à la Fédération européenne/ internationale des journalistes, à Bruxelles, de 2001 à 2014. Directeur de la FEJ après 2006, j’ai traité spécifiquement des questions de médias en relation avec les institutions de l'UE, le Conseil de l'Europe et les organisations de journalistes, avec un accent particulier sur l'Europe de l'Est. Après avoir été consultant indépendant et journaliste freelance à Strasbourg début 2015, je suis à présent chargé de la communication pour l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, une organisation franco-allemande d'échanges transfrontaliers. Je suis également passionné de voyages et photographe (www.grubermarc.com).