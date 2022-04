Marc GUÉRIN

Plus de 25 ans dans la direction administrative, financière, commerciale et l'animation d'équipe

19 ans directeur de supermarché (5) avec des CA et des équipes de plus en plus importants jusqu'à 1.5 millions et 40 collaborateurs

10 ans dans les services à la personne comme créateur de société puis associé et membre du comité de direction pour me développer dans la dépendance

Aujourd'hui , responsable de la plus grosse agence O2 du sud ouest avec une gestion de 6500h /mois et un management de 5 encadrants et 150 intervenantes à domicile



Homme de challenge ,de stratégie commerciale et

Animateur d'équipe : former et entrainer ses collaborateurs



Mes compétences :

controle des marges

gestion de budget

gestion RH

Planification