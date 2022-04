Illustrateur et graphiste depuis une vingtaine d'années,

je travaille pour la presse et l'édition : Manière de Voir

(Le Monde diplomatique), Sciences Humaines, Le Magazine littéraire, Viva,

Que Choisir, La Recherche, les ministères de la Culture et de l'Agriculture,

les éditions Casteilla...



Installé en Cévennes depuis 2002, je travaille aussi comme graphiste pour

des organismes et des associations qui défendent le respect de l'environnement

et le développement de la culture (Cévennes écotourisme, Parc national

des Cévennes, Scènes croisées de Lozère, École départementale de musique,

Association des artisans d'art en Cévennes...)



http://www.marc-guerra.com/