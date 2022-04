Marc GUEZENNEC

Expert dans le domaine de la protection sociale depuis plus de 10 ans , jai exercé et exerce encore actuellement des fonctions de direction regional. J ai pu au cours de mes experiences affirme mon sens commercial et le transmettre a mes equipes.

J ai pu tout au long de ma carriere formé , coaché et accompagné de nombreux collaborateurs.



J ai pu exercé mon management en direct ou a distance auprès de conseillers et/ou de managers.



Formé au management de transition, j ai participé a l accompagement de structures dans le cadre de fusion.



Enfin je connaisparfaitement le fonctionnement de la mutualite et l importance du relationnel aupres des elus et institutionnels



Mes compétences :

Maitrise de la législation santé, prévoyance, retr

BILINGUE ANGLAIS

management equipe commerciale

management de manager

recrutement/formation

construction plan d action commercial