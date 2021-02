Marc GUICHET

« Tant que la partie n'est pas terminée, la victoire reste probable ; ne rien lâcher et maintenir leffort, cest avancer vers le succès »



Dirigeant ou professionnel(le) de la fonction RH

o Vous cherchez à recruter les meilleurs talents

o Vous voulez évaluer vos candidats shortlistés et sécuriser vos choix

o Vous souhaitez faire bénéficier dun coaching orienté solution® à lun de vos cadres



Particulier

o Vous avez besoin de recul et dêtre accompagné(e) pour gagner en sérénité dans vos nouvelles responsabilités professionnelles

o Votre carrière ne vous satisfait plus en létat ; vous souhaitez faire un point objectif sur celle-ci

o Vous souhaitez vous entrainer à pitcher votre projet et vous rendre visible aux yeux des recruteurs



Mon équipe et moi-même sommes spécialisés et expérimentés sur lensemble de ces enjeux. Depuis 20 ans, partout en France, nous accompagnons nos clients vers la réalisation de leurs objectifs.



Nos expertises :

Executive Search

Bilan de compétences

Coaching



Un projet de recrutement ? Un besoin d'évaluation ? Un point carrière ? Parlons-en ensemble !



Marc

mguichet@emergences-rh.com



(Je vous offre un entretien diagnostic ; réservez dès à présent votre rendez-vous personnalisé sur mon agenda en ligne



