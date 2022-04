Marc GUILLIEN

Ingénieur INSA Lyon GMD 89

DEA Mécanique 89



Master Gestion et management stratégique d'entreprise ICG 51 (2008)



Ancien officier de réserve (EOR St Cyr)



Dans le bâtiment depuis 1991 : construction métallique, construction clé en main de jardineries et serres de production



Fonctions : calculateurs, chargé d'affaire, responsable BE, Directeur Technique depuis 1998, PDG depuis 2009



Mes compétences :

Bardage

Bâtiment

Construction

Construction métallique

Couverture

façade