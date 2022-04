Marc GUZZO

Souhaitant donner un nouvel essor à ma carrière,



Je possède une très bonne connaissance des métiers techniques du spectacle, ayant été membre fondateur d'association dans le domaine et ayant développé plusieurs évènement à une certaine époque.

Souhaitant poursuivre dans le monde culturels, j'ai suivi une formation en production, administration , ce qui me conduit aujourd'hui à vous proposer mes services.



Très polyvalent, j'aime tout autant tout ce qui touche à la gestion financière (partenariats ), que de m'occuper des questions législatives, de communication, de production et de diffusion... Espérant que ma candidature sache vous interpeller, j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer prochainement au cours d'un entretien à votre convenance.



Mes compétences :

Adobe

Microsoft Word

Adobe InDesign

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Gestion de la production