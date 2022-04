Marc HALLEY

Ingenieur Technico-commercial dans le domaine du marquage par tampographie.

Chargé d'affaire.

Fort de 30 années d'expériences, je participe à la recherche de solutions efficaces et pertinentes pour les clients industriels sur leurs problématiques de développements et/ou de productions dans le domaine qui est le mien à savoir les applications de décoration de produits par tampographie. Un domaine d'application très divers dans le tissu industriel permattant de se déployer vers l'industrie cosmétique et luxe ; plasturgie; sport et loisir ; jouet ; électroménager; parmaceutique; etc...Au fur et à mesure de notre partenariat que j'essaye d'établir dans la durée, les clients me font confiance et m'implique dans leurs projets. Selon leurs besoins , je propose donc des machines spéciales ou une très large gamme standard, en leurs proposant toujours des solutions innovantes. En me basant sur un savoir faire et une expérience aquise sur le terrain ma démarche peut être technique et économique en intégrant également les coûts d''exploitation de production et de revient.

L'étroite collaboration qui me lie avec mes clients est un de mes principaux atouts. Mon écoute et mes connaissances techniques me permettent de détecter le besoin précis de chacun. je me comporte alors en véritable chef de projet qui suit l'avancé des étapes commerciales, techniques, les réceptions, les mises en routes et le SAV. Je connais toutes les capacités des produits que je propose et ses évolutions possibles, ce qui me permet également d'aider mon client à évoluer.



La tampographie est très répandue et peut être vue de façon basique, on imprime une marque ou un logo; ou bien plus innovante avec le transfert d'or sur verre, de masques Mat-Brillant, d'effet soft, de vernis, d'encre sur metal avant poinçonnage, ... On peut appliquer aussi par tampographie des produits spécifiques comme des pates ou colles visqueuses...



Comme exemples, nous appliquons des encres sur flacons de verre très facilement avec une très bonne tenue. Nous appliquons des isolants ou conducteurs sur des géométries non planes. Nous faisons de la tampographie rotative très haute cadence. Nous appliquons des encres sur des comprimés, confiseries, compliments alimentaires ou médicaux.



SPECIALISTE TAMPOGRAPHIE VERRE depuis plus de 10 ans du décor des flacons en verre auprès des plus grands fabricants,fournisseurs et sous traitant de la vallée de la Bresle.



Vous n'imaginez pas tout ce qui peut se tampographier alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

DECORATION

TAMPOGRAPHIE FLACON COSMETIQUE LUXE