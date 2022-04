Marc HANICOT

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES



• Conduite de réunion (Réunion de cadrage, réunion de conception, comité de pilotage, comité de suivi…)

• Atelier avec les clients, la MOA et la MOE

• Définition de l'architecture

• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles, modélisation UML

• Pilotage du projet

• Encadrement de l’équipe de développement

• Pratique de la méthodologie Agile (Scrum)

• Développement de l'application

• Tests de validation : unitaires, intégrations, non régressions et performances

• Support et maintenance évolutive





Mes compétences :

Java/j2ee

Hibernate

MySQL

Websphere

XSLT

JDBC

SQL/PLSQL

UNIX

Windows

Maven

Oracle

Tomcat

XML

XSD

Eclipse

Shell Unix

SVN

JMS

Struts

Vaadin

JSF

JSP

Spring

Jenkins

JIRA

JavaScript

Spring Web Flow

Html

Java

JEE

Spring Framework

Java Server Pages

Apache Maven

back office

Nuxeo

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

XSL

XPath

UML

Java Messaging Service

JUnit

IBM WebSphere

FLEX

jQuery

Web Services

Visual Basic for Applications

Visual Basic .NET

Service Oriented Architecture

SQL Server Integration Services

SQL

RichFaces

Rapid Application Development RAD

Quality Control

Personal Home Page

design patern

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Transact-SQL

Microsoft Project

Log4j

JavaServer Faces

Java Swing

Java Servlets

JPA

HTML5

ETL SSIS

ELASTICSEARCH

Cascading Style Sheets

CAMEL

C Programming Language

Ant

Agile Scrum