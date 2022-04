Marc HATINGUAIS

Plus de 30 ans d'expérience en ventilation et dépoussiérage industriels.

Apres avoir travaillé 15 ans chez DELTA-NEU en tant que chargé d'études et réalisations ,puis technico-commercial , j'ai rejoins la Société DEVAUZE-VENCLIM rachetée ensuite par SEMECA-ENVIRONNEMENT ou j’exerçais en tant qu'ingénieur Technico-commercial.

Depuis 2012 j'ai créé mon entreprise, MH-ASPIRATIONS dont l'agence est basée à LEGUEVIN près de TOULOUSE et qui fait le même type de prestations pour les industriels du Sud-Ouest de la FRANCE.